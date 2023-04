F. C. Porto vence Paços de Ferreira e põe pressão no Benfica

O F. C. Porto venceu (0-2), este sábado, na Capital do Móvel, o Paços de Ferreira em jogo da 29.ª jornada da Liga. Taremi, de grande penalidade, e Toni Martínez marcaram os golos do encontro. Castores ficaram reduzidos a dez após expulsão de Holsgrove.

Com duas alterações no onze em relação ao último jogo - Eustaquio e Toni Martinez começaram no banco dando lugar a Evanilson e a Mehdi Taremi, que regressou após cumprir castigo - a equipa azul e branca inaugurou o marcador diante do Paços de Ferreira graças, precisamente, ao avançado iraniano. Depois de uma primeira parte marcada pela expulsão de Holsgrove, por acumulação de amarelos, Taremi foi chamado a marcar uma grande penalidade ao minuto 66 e não tremeu. Toni Martínez, após assistência de Namaso, fechou a contagem.

Com este resultado, a equipa azul e branca somou o quarto triunfo seguido no campeonato e está em segundo lugar, a um ponto do Benfica, que joga no domingo com o Estoril, e com mais dois do que o Sporting de Braga. Já o Paços de Ferreira averbou a terceira derrota consecutiva e é 17.º, com 17 pontos, em zona de despromoção direta.

Veja os golos e os casos: