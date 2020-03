F. C. Porto vence Santa Clara com golos de bola parada

Hoje às 22:45 Facebook

Manafá e Marcano decidiram o duelo nos Açores. Jogo acaba com quatro bolas nos postes, duas para cada lado, e uma grande penalidade desperdiçada por Alex Telles.

O F. C. Porto venceu o Santa Clara, nos Açores, esta segunda-feira (2-0), em jogo da 23.ª jornada onde ambas as equipas atiraram por duas vezes aos ferros.

Numa primeira parte equilibrada, foi a determinação de Manafá, num lance aos 37 minutos, que fez a diferença. Numa altura em que ambas as equipas pareciam conformadas, o lateral portista conduziu a bola pelo corredor central, tabelou de primeira com Sérgio Oliveira, desmontou a defesa açoriana e bateu Marco.

Acabou por ser o lance capital de um primeiro tempo onde não abundaram os lances de perigo. Ainda assim, as duas equipas dispuseram cada uma de uma bola no ferro. Primeiro, o F. C. Porto, logo aos três minutos de jogo, por intermédio de um cabeceamento de João Afonso, que quase fez autogolo. Valeu Marco com uma excelente defesa a desviar para o poste.

A melhor ocasião do Santa Clara, que procurou enfrentar os dragões de igual para igual ao longo do primeiro tempo, ocorreu aos 32 minutos. Livre muito perto da grande área e Costinha acertou em cheio na barra de Marchesín.

Na segunda parte, as equipas mostraram-se cautelosas: o Santa Clara não queria arriscar em demasia para não sofrer o segundo e o F. C. Porto não se queria expor em demasia, sabendo que um dos pontos fortes da equipa de João Henriques assenta nas transições ofensivas.

As bolas paradas foram, uma vez mais, o recurso para chegar ao perigo. Aos 55 minutos, o Santa Clara voltaria a acertar no poste de Marchesín. Dessa vez foi Lincoln, que mostrou pontaria a mais após um grande remate de livre direto.

No duelo das bolas aos ferros, o F. C. Porto iria responder. Aos 70 minutos, após cruzamento, o guarda-redes do Santa Clara ao agarrar a bola choca com Otávio, que ficou muito maltratado. O lance causou polémica no estádio e na cobrança de grande penalidade, Alex Telles atirou ao poste direito da baliza de Marco.

O F. C. Porto iria chegar ao golo cinco minutos depois, através de Marcano, após livre de Sérgio Oliveira.