F. C. Porto vence Tondela com bis de Taremi e conquista Supertaça

O F. C. Porto venceu (3-0), este sábado, em Aveiro, o Tondela e conquistou a 23.ª Supertaça do palmarés. Taremi, que bisou, e Evanilson marcaram os golos do encontro.

A época não podia ter corrido melhor para o clube azul e branco. Depois da final da Taça de Portugal, o F. C. Porto voltou a levar a melhor (3-1) sobre o Tondela e conquistou a 23.ª Supertaça do palmarés com Taremi em destaque. Num jogo em que a grande novidade foi a titularidade de Danny Namaso, os dragões inauguraram o marcador aos 30 minutos: canto de João Mário, Evanilson penteou ao segundo poste e Taremi só teve de encostar ao fundo da baliza de Niasse.

Três minutos depois, os papéis inverteram-se: Numa recarga a um remate do avançado iraniano depois de levar a melhor sobre três defesas auriverdes, Evanilson ampliou a vantagem do F. C. Porto. Na segunda parte, Taremi fechou as contas com um remate em arco sem hipótese de defesa para o guarda-redes do Tondela.

Com este triunfo, os azuis e brancos somaram o terceiro troféu sob o comando de Sérgio Conceição, que igualou o recordista Artur Jorge, e a 25.º vitória consecutiva dos grandes, sendo que, com 23 troféus, fugiram ainda mais a Sporting (nove) e Benfica (oito).