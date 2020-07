Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:17 Facebook

O F. C. Porto venceu (3-1) o Tondela, esta quinta-feira na Beira, na 31.ª jornada da Liga.

Danilo, que saiu do banco para render o lesionado Sérgio Oliveira - o médio português lesionou-se após um choque com João Pedro-​​​​​​, inaugurou o marcador no início da segunda parte, na sequência de um pontapé de canto de Alex Telles.

Na segunda parte, Marega, após uma boa jogada de Corona, ampliou a vantagem mas Ronan reduziu para os beirões, de grande penalidade. Também de penálti, Fábio Vieira marcou o terceiro golo do F. C. Porto e sentenciou o jogo em Tondela.

Com este resultado, a equipa azul e branca pode sagrar-se campeã ainda esta quinta-feira, caso o Benfica perca frente ao Famalicão.

Na próxima jornada, frente ao Sporting, Sérgio Conceição não poderá contar com Corona e Uribe, que viram o quinto cartão amarelo.

