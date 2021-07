Fábio Cardoso: "Quero ser mais um dos grandes centrais deste clube"

Nuno A. Amaral Ontem às 23:32 Facebook

Fábio Cardoso diz que chega ao Dragão na "melhor fase da carreira". Aos 27 anos, não nega o passado no Benfica, mas está pronto para conquistar os adeptos.

Na véspera do regresso ao Olival, para o início da pré-temporada, foi apresentada no Dragão a segunda aquisição do defeso para a equipa azul e branca. Depois de Pepê, foi a vez de Fábio Cardoso ser oficializado como reforço dos dragões, que o contrataram ao Santa Clara, depois de três épocas de sucesso ao serviço da equipa açoriana. O central, de 27 anos, assinou até 2026 e diz-se pronto para agarrar a "oportunidade" pela qual trabalhou durante toda a carreira.

"Não tenho palavras para descrever este momento. Ainda não acredito. É um sonho tornado realidade chegar a um patamar destes, num dos maiores clubes do Mundo. Trabalhei muitos anos para ter esta oportunidade, finalmente surgiu e estou preparado para a agarrar. É o maior passo da minha carreira", afirmou o defesa, em declarações ao Porto Canal, sem medo de assumir a arrojada escolha da camisola número dois.

"Sei que é uma grande responsabilidade neste clube, pois a camisola 2 já foi vestida pelo Jorge Costa, pelo João Pinto, pelo Bruno Alves... Vou estar à altura. É também o dia de nascimento da minha filha, por isso foi quase uma escolha automática", revelou, ansioso por começar a trabalhar com Pepe, outro nome forte no Dragão: "Vai ser muito bom, pois é um dos melhores centrais portugueses de sempre e poderei aprender com ele. É uma referência para mim. Este clube sempre teve grandes centrais e eu quero ser mais um".

Sobre o passado na Luz, que levou muitos adeptos portistas a questionar a contratação, Fábio Cardoso foi claro. "Fiz a minha formação no Benfica, é verdade, e sou muito grato ao clube por me ter formado, mas depois segui o meu caminho. Penso que chego ao F. C. Porto na melhor fase da minha carreira. Quero ser feliz aqui e sei que o vou ser [...] O que posso prometer aos adeptos é muito trabalho. A partir de agora sou um deles", disse, sem deixar de comentar o lance em que lesionou Romário Baró, durante um jogo em 2019.

"Não sou conhecido por ser agressivo em demasia, mas levo isto muito a sério e dou sempre tudo. Foi um lance em que não esperava que o Romário conseguisse chegar primeiro à bola e na altura não tive a noção da gravidade do toque. Quando vi as imagens no balneário, fiz questão de esperar lá fora por ele para lhe pedir desculpa. Ficou tudo resolvido aí", sublinhou.