Fábio Coentrão já acabou a carreira mas foi castigado com um jogo e multa de 850 euros

JN/Agências Hoje às 19:42, atualizado às 20:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-jogador Fábio Coentrão foi punido com um jogo de suspensão e multa de 850 euros devido a incidentes quando ainda representava o Rio Ave, em 2020/21, anunciou, esta terça-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em comunicado, o organismo explicou que a instauração do processo de inquérito ao comportamento do antigo internacional português num jogo frente ao Boavista, a contar para a Liga, aconteceu em 13 de abril de 2021, mas só em 22 de julho deste ano recebeu o processo vindo da Comissão de Instrutores da Liga.

"Entre a data da prática dos factos e a decisão final decorreram 486 dias, sendo que desde a realização da audiência disciplinar até à decisão final proferida pelo Conselho de Disciplina decorreram oito dias. A circunstância de determinado agente desportivo ter deixado de exercer essas funções não faz extinguir a possibilidade da sua responsabilidade disciplinar por ilícitos disciplinares que tenha cometido durante o tempo em que exerceu aquelas funções", lê-se no comunicado.

Coentrão, que foi agora punido com um jogo e uma multa de 850 euros por "injúrias e ofensas à reputação", retirou-se dos relvados no final dessa temporada e, de acordo com entrevistas recentes, continua a residir na zona de Vila do Conde, estando agora dedicado à área da pesca, uma tradição familiar.

Enquanto jogador, o antigo lateral esquerdo representou clubes como o Real Madrid, Benfica e Sporting e fez 52 jogos e marcou cinco golos pela seleção nacional, tendo marcado presença nas fases finais dos Mundiais de 2010 e 2014 e do Europeu de 2012.

Coentrão retirou-se com duas Champions, duas Ligas espanholas e um campeonato português no currículo.