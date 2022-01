Fábio Silva reclama mais de 250 mil euros ao F. C. Porto

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:13 Facebook

Fábio Silva colocou o F. C. Porto em tribunal por uma dívida superior a 250 mil euros relativa ao prémio de assinatura de renovação de contrato.

O avançado português, que atualmente representa o Wolverhampton, colocou o F. C. Porto em tribunal alegando uma dívida dos dragões. Em causa está a falta de pagamento de 253.342.47 euros, relativos ao prémio de assinatura, acordado quando Fábio Silva renovou contrato em 2019 e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 125 milhões.

Na altura, Fábio Silva tinha 17 anos e renovou o contrato com o F. C. Porto até 2022, sendo que assinou um compromisso de renovação de cinco temporadas, caso continuasse no clube portuense. O avançado foi transferido em 2020 para o "Wolves" a troco de 40 milhões de euros.

A empresa STV (Soccer Talents Vision), que agencia o jovem avançado, num processo distinto interposto pelo jogador, reclama também o valor da comissão da transferência para o clube da Premier League.

Contactado pelo JN, o F. C. Porto não quis comentar o caso.