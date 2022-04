Fábio Vieira bisa e Zaidu fecha vitória do F. C. Porto

JN Ontem às 22:07 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto e Santa Clara defrontaram-se, esta segunda-feira, no Estádio do Dragão, em embate que encerrou a 28.ª jornada da Liga, com os azuis e brancos a vencerem por 3-0.

Num lance estudado pela equipa portista, Vitinha assistiu Fábio Vieira, na cobrança de um livre, que apareceu fora da área para rematar para o primeiro do jogo.

Dois minutos depois, aos 41, Fábio Vieira voltou a fazer o gosto ao pé. Mansur arriscou, Pepê interceptou o passe e acabou a rematar ao poste. Na recarga, Fábio Vieira não perdoou e dilatou a vantagem a favor dos azuis e brancos.

Já muito perto do fim, aos 84 minutos, Pepê teve um lance genial, isolou Galeno, que no frente a frente com Marco não conseguiu levar a melhor. No entanto, a defesa do guardião do Santa Clara sobrou para Zaidu que apareceu como uma flecha e só teve de encostar. O lateral, ex-Santa Clara, pediu desculpa por respeito ao antigo clube.

PUB

Os "dragões", que igualaram o recorde do Benfica de 56 jogos seguidos sem derrotas no campeonato, lideram a Liga com 76 pontos, mais seis do que o Sporting e 15 do que o Benfica, enquanto o Santa Clara, que vinha de cinco jogos sem derrotas, é 10.º, com 31.