Fábio Vieira eleito o melhor jovem da Liga em janeiro pelo Sindicato de Jogadores

Médio do F. C. Porto sucede ao companheiro de balneário, Vitinha, na distinção. Pódio do último mês fica completo com Ricardinho, do Santa Clara, e André Franco, do Estoril.

As quatro assistências feitas em igual número de jogos disputados em janeiro fizeram do portista Fábio Vieira o melhor jovem da Liga em janeiro, distinção atribuída pelo Sindicato do Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

O médio do F. C. Porto, de 21 anos, recebeu 17,03% dos votos, ficando à frente de Ricardinho (Santa Clara), que se ficou pelos 14,03%, e André Franco (Estoril), que obteve 10,89% dos votos recolhidos.

A cada mês, os jogadores com 23 ou menos anos de idade, que tenham nacionalidade portuguesa, são elegíveis para o prémio de melhor jovem da Liga.

Matheus Nunes (Sporting), André Franco (Estoril), Gonçalo Inácio (Sporting) e Vitinha (F. C. Porto) foram os futebolistas distinguidos nos meses anteriores.