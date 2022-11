Falha de luz não impede cónegos de brilhar

O Moreirense estreou-se na Taça da Liga com uma vitória contra o Penafiel (2-1), numa partida, entre equipas da Liga 2, que esteve parada durante cerca de uma hora por problemas com a iluminação do Estádio 25 de Abril. Benfica e Estrela da Amadora, as outras equipas do Grupo C, entram em campo no domingo.

Após uma entrada forte dos durienses, o instinto matador de Roberto, na primeira parte, deixou os locais em vantagem ao finalizar uma bola que passou por toda a gente, antes de ir ter caprichosamente com o avançado. Já na segunda metade, aos 60 minutos, uma falha de energia tornou a iluminação do estádio insuficiente para a continuidade da partida, obrigando a uma paragem, na qual os jogadores se mantiveram em campo durante largos minutos, antes de deixarem o relvado e se dirigirem aos balneários. Aí, brilharam os apanha bolas, que aproveitaram o momento para se divertir dentro do campo, enquanto os adeptos que permaneceram nas bancadas se deliciavam a ver os mais pequenos.

O encontro foi reatado uma hora depois, mas, quando todos pensavam que o problema estava resolvido, a iluminação voltou a falhar e parou o jogo durante mais uns minutos.

A interrupção foi prejudicial para a equipa da casa, até porque após o período de espera o Moreirense foi sempre mais ofensivo e assumiu completamente o domínio da partida. O oportunismo de Petkov permitiu o golo do empate, antes de André Luís, num lance em que apenas estava em posição legal por dois centímetros, ter garantido a estreia a vencer dos cónegos na Taça da Liga 2022/23.