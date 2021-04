Falta inexistente no lance que deu golo ao Sporting em Braga

Paulo Pereira * Hoje às 00:12 Facebook

O árbitro teve a coragem de exibir o segundo amarelo aos 18 minutos, mas depois perdeu-se em infrações inexistentes, como aos 62 e 80 minutos.

Amarelos e expulsão

Os dois amarelos são justos e em situações parecidas. Gaitán e Galeno ganham a posição e Gonçalo Inácio agarra o primeiro e empurra o segundo, sem intenção de jogar a bola. No segundo lance, Soares Dias teve dúvidas sobre o autor da falta, Palhinha ou o defesa, mas terá recebido ajuda da equipa de arbitragem.

16 minutos - Sanção justificada

Falta de Fransérgio sobre Palhinha que origina um cartão amarelo. Entrada negligente, mas que não coloca o adversário em perigo.

28 minutos - Penálti inexistente

A bola bate no braço de Coates, mas que está completamente encostado ao corpo.

59 minutos - Choque na área minhota

Ao perceber que Matheus ia agarrar a bola, Coates retrai a corrida e trava, provocando o choque de Raul Silva. Lance sem infração.

62 minutos - Interrupção inexplicável

Choque entre Adán e Neto na área, com o árbitro a marcar uma pretensa falta inexistente. Era uma jogada complicada, já que o defesa se encontrava lesionado e o guarda-redes combalido, numa situação de perigo

80 minutos - Falta inexistente

Não existe falta de Borja sobre Tiago Tomás, no lance que antecede o golo do Sporting, pois o avançado escorrega. É um erro do árbitro a meio-campo e a defesa do Braga teve tempo para se recompor antes da execução do livre.

* Ex-árbitro