Famalicão conquista inédito título nacional de juniores

Minhotos venceram o Benfica por 5-1 e pela primeira vez no historial do clube conquistam o Campeonato Nacional na categoria de sub-19.

A equipa de juniores do Famalicão conquistou hoje o título nacional da categoria, depois de no jogo final da prova vencer o Benfica, por 5-1, o que lhe permitiu garantir um feito inédito na história do clube.

Numa partida em que os minhotos sabiam que apenas dependiam de si para conquistar o êxito, a missão foi cumprida com mestria, com os golos de Dudu, Gustavo Barros, que bisou, Rodrigo Malheiros e Leonardo Oliveira. O tento de honra do Benfica foi apontado por José Sampaio.

Com este resultado o Famalicão fecha esta fase final de apuramento de campeão, com 28 pontos, mais um que o F. C. Porto, que venceu o jogo frente ao Estoril Praia, por 1-0, mas que não deu mais que o segundo lugar para os dragões.