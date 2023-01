Famalicão falha penálti e empata em casa com o Rio Ave

José Pedro Gomes Hoje às 22:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Famalicão e o ​​​​​​​Rio Ave empataram hoje a zero, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no qual os famalicenses desperdiçaram uma grande penalidade.

Duelo de vizinhos que se anularam, num empate com sabor mais amargo para o Famalicão, que desperdiçou um penálti, numa fase crucial de um jogo de toada dividida, que rendeu um ponto importante nas ambições de ambos na tabela classificativa.

Os vila-condenses, que surpreenderam com a titularidade de André Pereira, entraram melhor no desafio, impondo uma toada mais ofensiva, sublinhada com maior presença na área contrária e condizentes remates perigosos, perante um Famalicão que tentou responder em contra-golpe, mas com muitas carências na definição final.

Percebendo essa dificuldade, o técnico dos famalicenses tirou ao intervalo o inoperante Sanca e lançou Alex Dobre, com o reforço romeno a mudar q face da equipa, com vários remates exuberantes, um deles aos ferros. Do outro lado, o Rio Ave tinha perdido a consistência, e aos 79 minutos sofreu grande susto, quando Josué puxou Cádiz na área, numa falta infantil para grande penalidade. Na cobrança, Colombatto desperdiçou, permitindo a defesa de Jhonatan que segurou o nulo.