Família Glazer pode recuar nos planos de venda do Manchester United

As ofertas já oficializadas ficaram longe dos 6,8 mil milhões de euros pretendidos pela família Glazer, dona do Manchester United, que colocou o clube à venda em novembro do ano passado.

A intenção da família Glazer em vender o Manchester United terá esfriado com o valor das duas propostas oficiais, feitas pelo Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, filho do bilionário e antigo Emir do Catar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani e também presidente do QIB, um dos maiores bancos do Catar, e por Jim Ratcliffe, dono do grupo INEOS, que ficaram muito abaixo das 6 mil milhões de libras, cerca de 6,8 mil milhões de euros, pretendidas pelos donos do clube.

A ideia ganhou maior força após a declaração de Avram Glazer, na sequência da conquista da Taça da Liga inglesa pelo United (2-0 ao Newcastle), em que revelou que o futuro do clube pode "não passar por uma venda".

Os donos do gigante inglês aguardam por propostas mais tentadoras, com valores bastante superiores aos apresentados nas abordagens iniciais.

A família Glazer comprou o Manchester United em 2005 por um valor a rondar as 790 milhões de libras.