Farense apresenta Cláudio Falcão no dia do regresso ao trabalho

JN/Agências Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio brasileiro Cláudio Falcão, ex-jogador do Desportivo das Aves, foi confirmado esta quinta-feira como o quinto reforço do promovido Farense, que iniciou no campo a preparação da época 2020/21 na Liga.

"O Sporting Clube Farense - Algarve Futebol SAD comunica que chegou a acordo com o atleta Cláudio Falcão para a celebração de um contrato com a duração de três épocas desportivas", revelou o emblema algarvio, em comunicado.

Segundo o Farense, o jogador, "fortemente concorrido por vários clubes nacionais e internacionais", optou pelo projeto algarvio pela "importância da estrutura, do treinador e do presidente no momento da escolha".

Cláudio Falcão, 26 anos, médio-defensivo que também pode jogar a central, chega ao Algarve depois de quatro épocas no Desportivo das Aves, num percurso que teve como ponto alto a conquista da Taça de Portugal, em 2018, tendo acertado a rescisão amigável com os avenses no início da semana.

Em São Brás de Alportel, o treinador Sérgio Vieira comandou o plantel no primeiro contacto com a bola, com a presença de três dos cinco reforços já anunciados - o guarda-redes Ricardo Velho (ex-S. C. Braga), o médio Amine (ex-Leixões) e o avançado Pedro Henrique (ex-Feirense) -, uma vez que Cláudio Falcão e Rafael Defendi (ex-Famalicão) estiveram ausentes.

Do plantel que garantiu à subida à Liga, transitam 12 jogadores, com destaque para o guarda-redes Hugo Marques, o defesa Cássio e os médios Fabrício Isidoro e Ryan Gauld, os elementos mais preponderantes da última época. Dois atletas que estavam emprestados, Pedro Simões e Ângelo Taveira, voltaram para integrar a pré-época, durante a qual poderão ser utilizados jogadores da equipa satélite (Farense 1910) e dos juniores, em caso de necessidade.

Saíram do clube Miguel Carvalho, Daniel Fernandes, Matheus Silva (Bahia, Brasil), Jorge Fellipe, Rafael Vieira (Académica), Luís Rocha (Desportivo de Chaves), Sávio Maciel (Vila Nova, Brasil), David Sualehe, André Vieira (Varzim), Arnold (Caen, França), Irobiso e Fabrício Simões (Feirense).

O primeiro treino contou com Gabriel, Murilo, Seruca e Paollo, do Farense 1910, e com o júnior Guilherme.

A pré-época continuará a dividir-se entre São Brás de Alportel e o Estádio Algarve, estando ainda em cima da mesa a possibilidade de realizar um estágio.

Plantel provisório do Farense para 2020/21:

Guarda-redes: Hugo Marques, Rafael Defendi (ex-Famalicão) e Ricardo Velho (ex-Sporting de Braga B).

Defesas: Bandarra, Cássio e Fábio Nunes.

Médios: Filipe Melo, Bura, Ryan Gauld, Fabrício Isidoro, Jonatan Lucca, Pedro Simões (ex-Esperança de Lagos), Cláudio Falcão (ex-Desportivo das Aves) e Amine Oudrhiri (ex-Leixões).

Avançados: Patrick, Alvarinho, Hugo Seco, Ângelo Taveira (ex-Louletano) e Pedro Henrique (ex-Feirense).