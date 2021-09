F.C. Porto e Sporting com empates na segunda jornada da UEFA Youth League

JN/Agências Hoje às 17:59 Facebook

O F.C. Porto, campeão em 2018/19, empatou esta terça-feira na segunda jornada da fase de grupos da UEFA Youth League de futebol, na receção ao Liverpool (1-1), enquanto o Sporting também alcançou uma igualdade (0-0) no campo do Borussia Dortmund.

Mesmo assim, os dragões, que tinham vencido na estreia em Madrid o Atlético, por 2-1, continuam a dividir com os reds a liderança do grupo B, ambos com quatro pontos, enquanto o Sporting, no grupo C, soma apenas dois, depois de também ter empatado na primeira jornada (1-1 com o Ajax).

Em Vila Nova de Gaia, a equipa de sub-19 do F.C. Porto chegou à vantagem por Diogo Abreu, aos 70 minutos, mas pouco depois, aos 80, O Liverpool empatou pelo germânico Melkamu Frauendorf.

Na próxima ronda, em 19 de outubro, a equipa de José Tavares recebe o AC Milan, que empatou na receção Atlético Madrid (1-1). Italianos e espanhóis somam ambos apenas um ponto no agrupamento.

Em Dortmund, o Sporting não fugiu ao nulo perante o Borussia, numa igualdade que acabou por ser justa, já que os germânicos foram superiores na primeira parte, com os 'leões' a responderem melhor na segunda, mas continuam sem vencer na competição.

Ambas com quatro pontos, a equipa de Dortmund divide a liderança do grupo com o Ajax, que venceu na receção ao Besiktas (3-1), com os turcos a continuarem com zero pontos.

Na terceira jornada, igualmente em 19 de outubro, o Sporting vai à Turquia medir forças com o Besiktas.