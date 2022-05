Feddal anuncia saída do Sporting

Central marroquino esteve duas temporadas ao serviço dos leões.

Zouhair Feddal anunciou esta quinta-feira a saída do Sporting. O central marroquino falhou a renovação de contrato, não tendo cumprido o número exigido de jogos disputados. Ruben Amorim já tinha confirmado que não contava com o defesa de 32 anos para a próxima época.

"Serei um leão sempre. Vou sempre apoiar o Sporting e tentar seguir ao máximo o clube. Esteja onde estiver, para mim o Sporting será sempre um grande clube e vou desejar que continue a ganhar muitos títulos e a ser o melhor de Portugal. Vou recordar o clube com muito carinho, lembrar-me dos momentos que vivi, dos troféus que conquistei e recordar-me das pessoas que conheci. Quem vou sentir mais saudades? Do Paulinho, o roupeiro. Tenho uma relação muito boa com ele", pode ler-se na publicação do Jornal Sporting.

O Sporting despediu-se do defesa marroquino com um vídeo publicado nas redes sociais.

Ao serviço do Sporting Feddal conquistou um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça.