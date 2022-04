Feddal falha renovação automática

Central terá de baixar vencimento para continuar com a camisola verde e branca na próxima temporada

A vitória do Sporting frente ao Paços de Ferreira no domingo deixou uma garantia sobre o futuro de Feddal: não renovará contrato automaticamente. O experiente central voltou a não figurar nas opções de Ruben Amorim e, por isso, não alcançará os 25 jogos necessários para ampliar automaticamente o vínculo com o Sporting por mais uma temporada, uma vez que disputou 18 jogos com mais de 45 minutos entre Liga e Liga dos Campeões e faltam apenas seis partidas do campeonato até ao final da temporada.

Este é, de resto, um cenário que agrada à administração de Alvalade. Apesar de o jogador ficar assim em final de contrato, dá margem à SAD leonina para negociar com o jogador, se assim o entender, por valores abaixo de um milhão de euros anuais que receberia na próxima época se a cláusula de extensão tivesse sido acionada.