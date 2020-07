Federação cancela Supertaça Cândido Oliveira

JN Hoje às 20:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quarta-feira o cancelamento da Supertaça Cândido de Oliveira que seria disputada por F. C. Porto e Benfica e que marcaria a abertura da época 2020/21.

"FPF e os clubes chegaram a um entendimento e acordaram na suspensão do jogo em nome dos interesses do futebol português uma vez que em setembro haverá jogos referentes às competições europeias (Liga dos Campeões e Liga Europa). Aliviar o calendário das equipas portuguesas nessa fase da época é um dos objetivos da decisão tomada em defesa da posição de Portugal no ranking da UEFA", esclarece o órgão que gere o futebol português numa nota publicada no site oficial.