Félix da Costa recupera e sobe a segundo no Mundial

O piloto português foi sexto classificado na primeira corrida de Puebla, no México, e subiu ao segundo lugar do Campeonato do Mundo de monolugares elétricos, depois de uma prova em que ganhou pontos aos principais adversários.

António Félix da Costa não foi feliz na qualificação para a oitava ronda do campeonato e teve de se contentar com o 11.º lugar na grelha de partida. No entanto, o piloto da DS Techeetah conseguiu uma excelente recuperação, mesmo depois de ter falhado a ativação do primeiro "modo de ataque", o que o fez perder algum tempo e, eventualmente, discutir um lugar no pódio.

Pascal Wehrlein foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez, mas o alemão acabou por ser desqualificado devido a irregularidades no Porsche, com Lucas di Grassi a garantir o triunfo no circuito mexicano.

Muito bem a gerir a energia do seu monolugar, António Félix da Costa recuperou duas posições na última volta e fechou a corrida em sexto, garantindo oito pontos muito importantes na luta pela revalidação do título mundial conquistado em 2020.

Quarto no campeonato à entrada para a prova deste sábado e a dez pontos do topo, o piloto de Cascais subiu ao segundo lugar e ficou a apenas dois do líder, o holandês Robin Frinjs. A segunda corrida de Puebla disputa-se este domingo a partir das 22 horas de Portugal.