Fernando Santos ganha à tangente e França cumpre na Irlanda

Polónia vence Albânia, no segundo jogo sob o comando do técnico português, e recupera terreno no Grupo E. Golo de Pavard salva os "bleus" em Dublin.

Três dias depois da derrota na República Checa, que lhe valeu uma péssima estreia ao leme da seleção polaca, Fernando Santos pôde abrir um leve sorriso na segunda jornada do Grupo E. A jogar em casa, a Polónia venceu a Albânia pela margem mínima (1-0, com um golo do avançado Swiderski) e recuperou terreno na luta pelo apuramento para o Campeonato da Europa, num dia em que os checos não foram além de um empate a zero na Moldávia.

No Grupo B, a França confirmou o favoritismo e venceu na visita à República da Irlanda (0-1), mas teve de sofrer até ao fim e bem pode agradecer ao guarda-redes Maignan, autor de duas defesas soberbas nos últimos minutos, que seguraram a vantagem dos "bleus", conseguida graças a um grande golo do lateral Pavard, no início da segunda parte. Na outra partida, os Países Baixos não tiveram problemas diante de Gibraltar (3-0).

No Grupo G, a Sérvia, com o portista Grujic a titular (saiu aos 81 minutos) e o arsenalista Racic como suplente utilizado (entrou aos 85 minutos), também somou o segundo triunfo seguido nesta fase de qualificação. Dois golos do avançado Vlahovic garantiram a vitória dos sérvios no terreno do vizinho Montenegro, numa jornada em que a Hungria bateu a Bulgária (3-0).

Finalmente, no Grupo F, a Suécia respondeu ao desaire da semana passada diante da Bélgica com um triunfo fácil sobre o Azaerbaijão (5-0). A Áustria esteve a perder em casa com a Estónia, mas conseguiu dar a volta ao resultado na segunda parte, ganhando por 2-1, com o golo decisivo a ser marcado aos 88 minutos.