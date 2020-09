Fernando Santos: "O que dizer mais do Ronaldo? É o melhor do mundo"

JN Ontem às 23:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa venceu a Suécia (0-2,) em Solna, na segunda jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, com um bis de Cristiano Ronaldo, que chegou aos 101 golos. No final, Fernando Santos deixou vários elogios ao craque português.

"O que dizer mais do Cristiano Ronaldo. É o melhor do mundo. Digo o que disse ontem [segunda-feira], nenhuma equipa fica melhor sem o melhor jogador do mundo. Tirei o Bernardo Silva rápido porque um dos jogadores disse-me que ele tinha de sair. Foi uma lesão muscular penso eu, uma rotura talvez. Foi-me transmitido que tinha de sair e fomos rápidos a fazer a substituição", disse.



O selecionador aproveitou ainda para fazer a análise ao jogo. "Nos primeiros 20 minutos tivemos muita dificuldade, não conseguimos acertar com a forma deles de jogar. Não conseguimos acertar com aquele jogo longo, a aproximação dos médios à segunda bola. Tivemos muita dificuldade em controlar essas ações. Não ganhámos as segundas bolas e, quando tínhamos bola, estávamos a perdê-la com alguma facilidade. Permitimos sempre, nesses primeiros minutos, que a Suécia fosse melhor. Depois, começámos a melhorar, a ter bola, a obrigar os suecos a correr atrás dela. E o jogo tornou-se mais fácil para nós", afirmou.