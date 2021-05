Ferrán Torres brilha no triunfo do City em Newcastle

JN/Agências Hoje às 23:11 Facebook

O espanhol Ferrán Torres brilhou ao apontar três golos em Newcastle na vitória do campeão Manchester City, por 4-3, numa partida da 36.ª jornada, que teve duas reviravoltas no marcador e o português João Cancelo a marcar.

O sueco Emil Krafth adiantou os "magpies" aos 25 minutos, dando a melhor sequência a um canto de Jonjo Shelvey, só que o internacional luso repôs a igualdade aos 39, antes de o extremo espanhol anotar o primeiro golo do jogo, num desvio de calcanhar, e colocar os "cityzens" em vantagem, aos 42.

Ainda assim, o Newcastle conseguiu empatar aos 45+6 minutos, num penálti convertido pelo brasileiro Joelinton, e voltou a tomar a dianteira do marcador, aos 62, através de Joe Willock, em recarga a um penálti defendido por Scott Carson.

O experiente guarda-redes, de 35 anos, que está emprestado pelo Derby County desde a época passada, estreou-se pelo Manchester City, sendo que não atuava na Premier League há 10 anos, desde 2010/11, então ao serviço do West Bromwich.

O City, que também contou com Bernardo Silva entre os titulares, não se deixou abalar e rapidamente consumou a segunda reviravolta no encontro, com mais dois tentos de Ferrán Torres, aos 64 e 66 minutos.

Esta foi a 12.ª vitória seguida fora de casa dos "cityzens", que estabeleceram um novo recorde no escalão principal do futebol inglês. Com duas rondas por disputar, a formação comandada por Pep Guardiola mantém-se destacada no topo do campeonato, com 83 pontos, mais 13 do que o rival Manchester United (70), segundo, enquanto o Newcastle é 16.º, com 39.