Ferro conquista a Taça da Croácia ao serviço do Hajduk Split

Central emprestado pelo Benfica marcou um dos golos da vitória.

O Hajduk Split conquistou esta tarde a Taça da Croácia, ao bater por 3-1 o Rijeka, com destaque para o golo de Francisco Ferro, aos 24 minutos, que ajudou a equipa a restabelecer ao empate.

O Rijeka marcou primeiro aos 12 minutos através de Josip Drmic, mas Ferro empatou com um cabeceamento na sequência de um canto. O Hajduk Split conseguiu chegar à vantagem pouco depois, por conta de Dario Melnjak. Já perto do intervalo Hrvoje Smolcic foi expulso, deixando o Rijeka em desvantagem numérica. No segundo tempo o Hajduk Split conseguiu aproveitar estar a jogar com mais um elemento e chegou ao terceiro e último golo, por intermédio de Melnjak, novamente.

Esta é a sétima Taça da Croácia conquistada pelo Hajduk Split, sendo o primeiro título de Ferro desde que saiu do Benfica.