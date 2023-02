FIFA nega inscrição de extremo do Sporting Jovane Cabral no Valladolid

JN/Agências Hoje às 22:14 Facebook

A FIFA rejeitou esta sexta-feira a validação da inscrição do futebolista do Sporting ​​​​​​​Jovane Cabral pelo Valladolid na Liga espanhola de futebol, adiantou o emblema espanhol, que vai recorrer da decisão.

"O Valladolid foi formalmente informado hoje de que a FIFA negou a concessão especial para Jovane Cabral, com vista à sua inscrição como jogador 'blanquivioleta'. O clube e o Sporting tinham alcançado um acordo para a cedência dos direitos desportivos até ao final da época", pode ler-se numa nota hoje divulgada pelo 17.º classificado de 'La Liga'.

Os espanhóis consideram a decisão "injusta, arbitrária e que prejudica, de forma séria, aos seus interesses e dos seus adeptos", e por isso continuará "a lutar frente às autoridades competentes".

No entender do Valladolid, os problemas técnicos que sofreram foram alheios ao seu funcionamento, mas antes "assacáveis à plataforma da própria FIFA", para inscrição de transferências, e por isso vai recorrer da decisão.

O Sporting, entretanto, inscreveu hoje o jogador no plantel designado para a Liga Europa, após os dois emblemas terem chegado a acordo para o empréstimo no último dia de janeiro, derradeira oportunidade para transferências no mercado europeu.