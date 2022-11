FIFA pede às seleções foco no futebol e não em política no Mundial

JN Hoje às 09:57 Facebook

Carta escrita por Gianni Infantino às 32 equipas que vão disputar o título no Catar

Com o Campeonato do Mundo à porta e o jogo de abertura marcado para daqui a cerca de duas semanas, a FIFA pretende que as seleções participantes se concentrem em assuntos do futebol e não em polémicas relacionadas com a realização da prova no Catar.

"Não deixem que o futebol seja arrastado para todas as batalhas políticas e ideológicas que existem", pode ler-se, no excerto de uma carta, divulgado esta sexta-feira pelo canal televisivo britânico, Sky Sports.

A carta é assinada pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, e pelo secretário-geral da organização que tutela o futebol mundial, Fatma Samoura, tendo sido enviada às federações dos 32 países que vão competir no Catar.

Desde que o Mundial foi atribuído ao país árabe, sucederam-se as polémicas relacionadas com direitos humanos e várias seleções têm mostrado vontade de ter um papel ativista na luta contra a descriminação sexual e o sofrimento dos trabalhadores migrantes que trabalharam a baixo custo na construção dos estádios e das infraestruturas necessárias à realização do Mundial no Catar.

"Por favor, vamos agora concentrar-nos no futebol", acrescenta a carta escrita pela FIFA.