Filho de ex-futebolista alemão Ballack morre em despiste de moto4 em Tróia

Rogério Matos Hoje às 13:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 18 anos, filho do antigo futebolista Ballack, faleceu esta madrugada vítima de um despiste de moto em Tróia. Emilio Ballack estaria a sair da vivenda da família em marcha-atrás quando se deu o despiste fatal.

O despiste deu-se às 2 horas desta quinta-feira em Tróia, concelho de Grândola. O jovem terá perdido o controlo da moto que manobrava, uma moto4, que caiu em cima deste já na via pública.

Ao local acorreram os bombeiros de Grândola, com duas viaturas e quatro operacionais, mas apesar das tentativas de reanimação, o jovem acabou por falecer, tendo o óbito sido declarado no local.

O Núcleo de Investigação Criminal e Acidentes de Viação da GNR está a apurar as circunstâncias em que se deu o despiste. O INEM enviou para o local uma equipa de psicólogos, tendo em conta que o despiste deu-se junto a casa do jovem, onde este estava com familiares.

O corpo da vítima mortal foi transportada para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Emilio Ballack era um dos três filhos de Michael Ballack. Estaria em Portugal a passar férias.