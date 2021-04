Filipa Martins dá nome a novo movimento internacional na ginástica

JN Hoje às 17:13 Facebook

A ginasta da Maia representou Portugal nos Europeus de ginástica artística e fez história graças a um novo elemento técnico que integrará o código de pontuação.

A portuguesa Filipa Martins, que terminou os últimos Europeus de ginástica artística, a decorrer em Basileia (Suíça), no 11.º e no 8.º lugares do concurso geral e no concurso de barras assimétricas, respetivamente, passará a figurar no código de pontuação internacional, graças a um novo elemento técnico que protagonizou.

O movimento será batizado com o seu nome, o que significa um grande feito para a ginasta da Maia.