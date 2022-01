Filipe Rocha é o novo treinador do Penafiel

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:55 Facebook

O Penafiel anunciou esta manhã Filipe Rocha como sucessor de Pedro Ribeiro.

O técnico de 49 anos vai assumir o comando do Penafiel, depois da saída de Pedro Ribeiro do clube. Filipe Rocha está assim de volta ao ativo, depois de ter abandonado o Covilhã por motivos pessoais.

"A Futebol Clube de Penafiel SAD chegou a acordo com a equipa técnica liderada por Filipe Rocha (Filo), até ao final da presente época", pode ler-se no comunicado do clube.

O Penafiel encontra-se no oitavo lugar da Liga 2, com 23 pontos, tendo perdido os últimos três jogos.