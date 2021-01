Final da Taça da Liga marcada por confusão na bancada presidencial

JN Hoje às 22:17 Facebook

O final do jogo entre o Sporting e o Braga ficou marcado por um momento de tensão.

Após o apito final em Leiria, a transmissão televisiva captou momentos de tensão na bancada presidencial, aparentemente entre as comitivas dos dois clubes. Pedro Proença, presidente da Liga, bem como alguns "stewards", apelaram à calma.

Também no relvado houve alguma confusão no fim do jogo que consagrou o Sporting como vencedor da Taça da Liga pela terceira vez.

Os leões venceram (1-0), este sábado, o Braga em Leiria e conquistaram a Taça da Liga pela terceira vez, num jogo com três expulsões. Pedro Porro marcou o único golo do jogo.