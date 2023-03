Final da Taça de basquetebol feminino joga-se este fim de semana na Maia

JN Hoje às 15:08 Facebook

A Final Four da Taça de Portugal Skoiy de Basquetebol Feminino realiza-se no próximo fim de semana no Pavilhão Municipal de Pedrouços, na Maia, com as equipas da Quinta dos Lombos, Galitos, Benfica e CPN a lutar pelo troféu.

No sábado jogam-se as duas meias-finais com a Quinta dos Lombos a defrontar o Galitos pelas 15 horas, seguido do jogo entre o SL Benfica e o Clube de Propaganda da Natação às 17.30 horas.

As entradas para cada dia de competição são livres, mas sujeitas à lotação máxima do pavilhão. Os ingressos têm de ser levantados à entrada do recinto. O jogo da final, no domingo, será também transmitido em direto na RTP2.

O Benfica tem duas Taças de Portugal no palmarés, precisamente as duas últimas edições, e chega à fase final como líder invicto da Liga Betclic Feminina e depois de eliminar, na Taça, o GDESSA Barreiro e o Esgueira.

Já a Quinta dos Lombos, que antecedeu as "águias" no levantar do troféu (ganharam a prova na época 2019-20), venceram também o título em 2011. O conjunto de Carcavelos ocupa a quinta posição no campeonato e, na Taça de Portugal Skoiy, deixou pelo caminho o Clube Basket de Queluz e o Sportiva.

Por seu turno, o Galitos e o CPN procuram vencer esta prova pela primeira vez. A equipa de Aveiro é a nona classificada da Liga e eliminou, até ao momento, a ACD Ferragudo e o Imortal, enquanto a formação de Ermesinde, que regressou esta época ao escalão maior do basquetebol português, ultrapassou o Basquete de Barcelos e o CLIP Teams.