Encarnados não vencem pela primeira vez em Moreira de Cónegos. Cinco pontos perdidos com equipas orientadas pelo atual técnico dos cónegos

O Benfica não conseguiu melhor do que empatar a um golo, no reduto do Moreirense, onde sempre vencera, nas dez visitas anteriores. Foi um resultado frustrante para os encarnados, que entraram bem e estiveram a vencer, mas consentiram a igualdade ainda na primeira parte e nunca mais foram capazes de voltar à vantagem.

Com este resultado, o Benfica desaproveitou a igualdade do F. C. Porto na véspera, passando a somar 38 pontos, menos dois do que o Braga e a três dos dragões, no que poderá ser a ambição mais legítima da equipa, o segundo lugar que dá acesso à Champions, dado que o Sporting, caso vença hoje o Paços de Ferreira, poder ficar com mais 13 pontos...

Em termos práticos, o Benfica voltou a claudicar, depois de duas vitórias seguidas (Famalicão e Estoril), isto no terceiro jogo após o regresso de Jorge Jesus ao banco, uma vez restabelecido da covid-19.

Depois de na primeira volta, quando estava no Boavista, ter ganhado por 3-0, o técnico Vasco Seabra voltou a travar o Benfica, que assim perdeu cinco pontos com as equipas deste treinador.

As ãguias até começaram por dar a ideia de que iam averbar a vitória do costume em Moreira de Cónegos. Após uma perdida incrível de Rafa (21 m), Seferovic, bem desmarcado por Taarabt, colocou a equipa na frente.

Antes do intervalo, o jogo começou a mudar de rumo: Grimaldo foi ultrapassado por Walterson, que lhe fez um "túnel", tendo o defesa lateral cometido penálti, e Yan Matheus empatou.

Na segunda parte, o jogo foi repartido. Aos 65 minutos, o árbitro assinalou penálti para o Benfica - seria o primeiro da equipa na Liga - mas, alertado pelo VAR, viu as imagens e a simulação de Weigl, anulando a decisão.

Na reta final, ao domínio inconsequente do Benfica respondeu o Moreirense, que até podia ter chegado à vitória, ainda que a melhor oportunidade tenha sido claramente de Darwin, com o guarda-redes Pasinato a defender muito bem para canto. E o empate subsistiu.

Veja o resumo do jogo: