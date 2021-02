FPF confirma substituição extra por concussão cerebral

JN Hoje às 17:56 Facebook

Novo protocolo entra em vigor já esta terça-feira e abrange todas as competições organizadas pela entidade federativa. Campeonatos profissionais, da Liga e da Liga 2, não entram nas contas.

As competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vão contar com uma substituição extra para jogadores por concussão cerebral, após autorização do International Board (IFAB), confirmou, esta segunda-feira, fonte oficial do organismo à agência Lusa.

Isto significa que os jogos da Taça de Portugal, do Campeonato de Portugal, da Liga Revelação e dos campeonatos nacionais femininos vão ser os abrangidos por este projeto, que resultou do pedido da FPF à IFAB, na sequência de um trabalho realizado com a participação do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.

Esta possibilidade entra em vigor já amanhã, sendo o primeiro encontro a receção do Sporting de Espinho ao Recreativo de Águeda, a contar para a 15.ª jornada do Campeonato de Portugal.

Para isso ocorrer, o comité de emergência da direção da FPF aprovou também a alteração regulamentar que vai permitir, que, a partir de agora, os jogadores vítimas de concussão cerebral possam ser substituídos mesmo que a equipa já tenha esgotado as substituições regulamentares.