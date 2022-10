FPF lança plataforma para captar praticantes femininas

JN/Agências Hoje às 15:46 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou esta sexta-feira a plataforma Vem Jogar, através da qual pretende captar praticantes femininas, partilhando informações sobre a oferta disponibilizada pelos clubes em todo o país.

"O projeto Vem Jogar insere-se no âmbito do plano estratégico futebol 2030, ao abrigo do qual queremos atingir as 75 mil praticantes, nas modalidades de futebol, futsal e futebol de praia, e que todos os clubes tenham a vertente feminina", explicou Mónica Jorge, diretora da FPF, à agência Lusa.

De acordo a responsável federativa, atualmente o número de praticantes ronda as 11 mil, mas "o aumento da procura por parte das famílias tem sido fantástico".

Mónica Jorge admitiu que os bons resultados das seleções de futsal e futebol, bem com a prestação na Liga dos Campeões "têm dado maior visibilidade" à vertente feminina.

"A procura acaba sempre por ser mais intensa e mediática cada vez que temos bons resultados e referências", disse a antiga selecionadora nacional, acrescentando que "o processo de certificação da FPF ajuda a que os valores da paridade e igualdade sejam, cada vez mais, uma realidade".

A plataforma, que resulta de um trabalho da FPF, das associações distritais e dos clubes, disponibiliza informações sobre os clubes que têm atividade feminina, os escalões em que a inscrição é possível, e dados relativos ao local e o horário dos treinos.

A oferta desportiva, que está disponível no site vemjogar.fpf.pt, abrange os 1.854 clubes inscritos no organismo, embora sejam 1.248 os clubes que têm atletas femininas, numa tentativa de "procurar motivar a abertura de uma secção feminina de futebol ou futsal".

O projeto Vem Jogar é uma evolução do programa Responde em Campo, que tinha o mesmo objetivo mas sem as virtualidades tecnológicas que o atual oferece.