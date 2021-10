Francisco Benitez: "É preciso uma auditoria forense a todo o Benfica"

JN Ontem às 22:56 Facebook

O candidato à presidência do clube da Luz recordou os "tantos processos" a envolver as águias para explicar a necessidade de "saber o que foi feito mal".

O único adversário de Rui Costa nas eleições agendadas para o próximo sábado anunciou que, se for eleito, irá pedir uma auditoria forense para perceber o que se tem passado no Benfica, recordando os processos que têm envolvido o nome do clube.

"Já existiram tantos processos ligados ao Benfica e se não avançarmos para uma auditoria forense teremos sempre dúvidas. Se essa questão ficou por aqui ou se vai mais longe. É preciso uma auditoria forense a todo o grupo do Benfica para saber o que foi feito mal. Temos medidas que vamos implementar nos primeiros 100 dias e essa será uma delas. Queremos tudo claro e transparente. Tem de ser feito por uma empresa credível e sem ligação ao Benfica. Queremos depois uma Assembleia extraordinária para apresentarmos os resultados. Os sócios não serão informados do que está a passar através dos jornais", afirmou Francisco Benitez, em declarações à BTV.

Em relação à vertente desportiva, Francisco Benitez deu voz à ambição de consolidar o Benfica na elite do futebol europeu.



"Outra medida nos primeiros 100 dias é criar um plano estratégico, que tem de ter várias etapas e criar um objetivo, que passa por estar entre as oito melhores equipas da Europa. Nesse plano estratégico tem de ter um perfil de jogo, um treinador, os recursos necessários. Tudo isso tem de estar neste projeto. Não podemos estar um ano a apostar na formação e outro a gastar 100 milhões de euros. Não queremos uma navegação à vista", explicou.

E Jorge Jesus também tem que estar de acordo.

"É preciso um objetivo claro. Se existir compromisso por parte do treinador Jorge Jesus no plano, ele terá lugar no Benfica, caso contrário não terá lugar", completou.