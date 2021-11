Francisco Conceição estreia-se a marcar e corre para abraçar o pai. Veja o momento

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:59 Facebook

O jogador de 18 anos estreou-se, este sábado, a marcar pela equipa principal do F. C. Porto e, no momento dos festejos, não esqueceu o pai e treinador, Sérgio Conceição.

Francisco Conceição não vai esquecer tão cedo o minuto 72 do jogo diante do Feirense, para a quarta ronda da Taça de Portugal. Depois de Hugo Miguel assinalar uma grande penalidade, o jovem jogador foi chamado a bater e não falhou: rematou sem hipótese de defesa Arthur e estreou-se a marcar pela equipa principal do F. C. Porto.

Na hora de festejar, Francisco correu para abraçar o pai e treinador, Sérgio Conceição, e nas bancadas a mãe Liliana não escondeu as lágrimas.

Veja o momento: