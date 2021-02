Francisco Conceição inscrito na Liga dos Campeões antes do jogo com a Juventus

JN Hoje às 21:23 Facebook

Francisco Conceição, sabe o JN, foi inscrito pelo F. C. Porto na Liga dos Campeões e vai poder ser opção para o jogo de quarta-feira, frente à Juventus, no Dragão.

Depois de se ter estreado pela equipa principal dos azuis e brancos diante do Boavista, o jovem avançado vai agora poder ser opção para a Champions, depois de ser inscrito pelo F. C. Porto.

O jovem avançado, considerado uma grande promessa, esteve em destaque no último jogo da Liga. Além de ter mexido com o jogo e sofrido uma grande penalidade que podia ter dado vantagem aos azuis e brancos no marcador - que Sérgio Oliveira falhou - foi na recarga de um remate do português que Evanilson fez o terceiro golo dos dragões, que acabou por ser anulado.

O F. C. Porto defronta, na quarta-feira, a Juventus no Dragão na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.