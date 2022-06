Dez portugueses nomeados para o prémio "Golden Boy"

JN Hoje às 14:16 Facebook

Galardão distingue o melhor sub-21 do mundo. Estão nomeados quatro jogadores do Benfica, um do F. C. Porto e um do Sporting.

O portista Francisco Conceição é um dos candidatos à vitória final no "Golden Boy". Entregue pelo jornal italiano Tuttosport, o prémio distingue o melhor futebolista sub-21 do planeta. Depois de mais uma temporada de afirmação, ao longo da qual assinou três golos e quatro assistências em 33 presenças nas cinco competições que o F. C. Porto disputou, o avançado canhoto, 19 anos, integra a lista dos 100 melhores atletas nascidos depois de 1 de janeiro de 2002.

Presente pelo segundo ano consecutivo no lote de jogadores nomeados para o prémio, o dono da camisola 10 do F. C. Porto concorre com craques como Camavinga (Real Madrid), Musiala (Bayern), Gavi (Barcelona) e o vencedor em 2021, o também blaugrana Pedri, pela condecoração entregue anualmente pelo diário transalpino.

Do Benfica, vencedor da UEFA Youth League, estão nomeados o goleador Henrique Araújo, que marcou três golos em igual número de partidas disputadas na equipa principal das águias, o criativo Diego Moreira, o médio Paulo Bernardo, utilizado em 17 encontros na última edição da Liga, e o italiano Cher Ndour.

Rodrigo Ribeiro, avançado de apenas 18 anos, que na última época foi lançado por Rúben Amorim num jogo da Liga dos Campeões, é o único jogador do Sporting que se mantém em Alvalade a figurar na lista. Os avançados Tiago Tomás e Joelson Fernandes, cedidos a Estugarda e Basileia, respetivamente, também estão nomeados.

Nuno Mendes, lateral esquerdo que atua no PSG, Fábio Carvalho, médio contratado pelo Liverpool ao Fulham, e Fábio Silva, avançado do Wolverhampton, completam a lista de portugueses candidatos a um prémio que que já teve dois vencedores lusos, Renato Sanches, em 2016, e João Félix, em 2019.