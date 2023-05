Francisco J. Marques: "O Rambo do Casa Pia é o braço armado da estrutura do clube patrocinado"

JN Hoje às 19:23 Facebook

Francisco J. Marques fez, esta segunda-feira, uma publicação nas redes sociais na qual deixa críticas ao treinador-adjunto do Casa Pia, Vasco Matos.

"Vasco Matos, treinador-adjunto do Casa Pia, teve ontem um comportamento lamentável no Estádio do Dragão. Este vídeo é elucidativo de quem desafiou quem, de quem pretendeu uma situação de violência, de quem teve de ser permanentemente parado pelos responsáveis do Casa Pia. Conceição respondeu-lhe depois de muitos insultos, que já vinham da primeira volta. Transformá-lo no responsável do que se passou é falso. A situação só normalizou quando Filipe Martins forçou a ida para os balneários do adjunto, tendo feito um gesto, como que a pedir desculpa", começou por escrever Francisco J. Marques, explicando o gesto de Sérgio Conceição.

"Compreende-se que se interprete o gesto de Sérgio Conceição com pagamento, dadas as notícias dos últimos anos e até testemunhos perante as autoridades de subornos pagos pelo Benfica, mas a verdade é que Sérgio só estava a responder ao desafio de Matos para uma espécie de duelo. Este Rambo do Casa Pia é o braço armado da estrutura do clube, que é patrocinado por uma marca de que Rui Costa chegou a ser proprietário e cujo CEO é filho do presidente do Benfica, Filipe Costa. Paulo Gonçalves, condenado em primeira instância por corrupção, também tem interesses no Casa Pia, através da Profute. Bruno Paixão, antigo árbitro suspeito de receber através do saco azul do Benfica, também está ligado ao clube. É este caldo de cultura que explica que Vasco Matos tenha passado a semana passada a anunciar: 'Vamos lá acima f.. aqueles filhos da p...', segundo testemunhos internos, que até relatam faltas de lealdade para com Filipe Martins, o chefe de equipa", concluiu.