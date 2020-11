Francisco Moura lesiona-se no joelho esquerdo e pára seis meses

JN/Agências Hoje às 18:16 Facebook

O defesa Francisco Moura do S. C. Braga lesionou-se no joelho esquerdo durante o treino desta quarta-feira, vai ser operado nos próximos dias e vai parar cerca de seis meses, avançou o clube.

O lateral esquerdo, que tem sido aposta frequente (oito jogos, entre campeonato e Liga Europa, e dois golos) do treinador, Carlos Carvalhal, sofreu uma entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento cruzado anterior.

O jovem jogador (21 anos) será alvo de uma intervenção cirúrgica nos próximos dias e os responsáveis arsenalistas estimam uma paragem de seis meses.

Por seu lado, Fransérgio fez esta quarta-feira novo teste à covid-19, depois de ter testado positivo a 2 de novembro, que voltou a dar inconclusivo, como há dois dias. Fará novo rastreio na sexta-feira.

O médio brasileiro continua a trabalhar isolado, em casa, e só será reintegrado em treino no estádio, isolado ou em grupo, quando o resultado do teste for negativo.