Franco Israel: "Aperfeiçoei o jogo de pés na Europa"

Franco Israel ganha espaço na baliza do Uruguai

O guarda-redes, de 23 anos, que chegou esta época a Alvalade, proveniente da Juventus, recebeu muitos elogios da imprensa uruguaia, face ao conforto que ofereceu à seleção celeste no encontro (4-1) com a Nicarágua.

Franco Israel foi titular, pela primeira vez, na seleção principal, tendo dado nas vistas pela forma como se envolveu na construção de jogo. "Gosto muito de jogar com os pés. É algo que tenho vindo a desenvolver desde a infância e que tenho aperfeiçoado na Europa. Aprecio quando consigo fazer com que a bola saia de forma precisa, contribuindo para a equipa. Fiz isso na Juventus e mantenho esse trabalho no Sporting", explicou, mostrando-se nas nuvens por ter "cumprido o sonho" de representar o Uruguai: "Sonhava com este momento desde pequeno e por sorte, pude concretizá-lo no estádio Centenário com os nossos adeptos. Bielsa pediu-me para estar tranquilo e para fazer o que sei. Senti-me muito confortável".

Na época finda, sobretudo na etapa inicial, Franco Israel viveu na sombra de Adán, mas deu sempre boas respostas quando foi chamado a colmatar as ausências do espanhol, devido a castigo ou lesão. No total, o guardião uruguaio somou oito jogos, entre eles o dérbi frente ao Benfica (2-2).