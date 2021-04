Frango de Leno dá três pontos ao Everton

JN/Agências Hoje às 00:01 Facebook

Um erro tremendo do guarda-redes do Arsenal, Bernd Leno, deu ao Everton a vitória, por 1-0 em Londres, em jogo da 33.ª jornada da Liga inglesa, que ficou marcado pelo protesto dos adeptos dos "gunners" que exigem a saída do dono do clube.

À entrada para o último quarto de hora, o brasileiro Richarlison esquivou-se pela direita e cruzou para a zona do guardião germânico, que, ao tentar agarrar a bola, deixou-a passar por entre as pernas e desviou-a para a própria baliza, assinando o único golo da partida, aos 76 minutos.

O Everton, que contou com o internacional português André Gomes no "onze", já tinha acertado na barra no primeiro tempo, num livre do islandês Gylfi Sigurdsson, enquanto o Arsenal, com Cédric Soares no banco de suplentes, viu um penálti ser-lhe invalidado pelo videoárbitro (VAR), na segunda parte, por fora de jogo de Nicolas Pépé.

A formação de Liverpool colocou fim a uma série de cinco partidas sem vencer e reentrou na luta por um lugar europeu, ocupando o oitavo posto, com 52 pontos, apenas menos três do que Chelsea (55) e West Ham (55), quarto e quinto colocados, respetivamente.

Já o Arsenal, com apenas um triunfo nos últimos cinco encontros na Premier League, segue imediatamente abaixo dos "toffees", na nona posição, com 46 pontos.

A partida em Londres ficou marcada pelos protestos de centenas de adeptos do Arsenal no exterior do estádio, exigindo a saída do proprietário do clube, o norte-americano Stan Kroenke, na sequência do envolvimento dos "gunners" na criação da Superliga.