Frederico Varandas apela aos "valores do Sporting" em dia de aniversário

No dia do 116.º aniversário do Sporting, Frederico Varandas falou de um "clube tão grande como os maiores da Europa", num artigo publicado no jornal dos leões.

"Hoje é dia de assinalar 116 anos de uma história de 'Esforço, Dedicação, Devoção e Glória'. Hoje, todos os sportinguistas estão de parabéns! Parabéns, Sporting Clube de Portugal", referiu o presidente do emblema de Alvalade, que deixou "um agradecimento especial aos atletas, colaboradores, parceiros, sócios e adeptos que foram incansáveis no apoio às equipas e que continuam a contribuir para a excelência e ecletismo de um 'clube tão grande como os maiores da Europa'".

Lembrando os "inúmeros títulos individuais e coletivos que marcaram a última época desportiva e que ficarão para sempre eternizados na história do Sporting Clube de Portugal", Frederico Varandas focou os valores do clube quando falou sobre os anos vindouros.

"Continuemos o nosso caminho com os olhos postos no futuro, tendo como exemplo os grandes feitos do passado. Sem esquecer os que, de geração em geração, se mantiveram firmes aos princípios do clube, os que foram e serão sempre Sporting. Caminhemos conscientes de que cumpriremos os valores do Sporting, honraremos a sua história e preservaremos a força e garra do ADN leonino. Lembremo-nos que tanto na adversidade como na celebração somos sempre Sporting", sublinhou o presidente leonino.