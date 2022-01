Frederico Varandas irónico: "Espero que o Sporting continue com este mau fulgor"

Ontem às 23:34 Facebook

Presidente dos leões falou no relvado após a conquista da Taça da Liga, frente ao Benfica (2-1).

"Mais um título para o Sporting. Os adeptos merecem. Estou muito feliz. Só espero que o Sporting continue com este mau fulgor", ironizou o presidente do Sporting após a vitória na final da Taça da Liga, em Leiria.

"É por eles, os adeptos, que nós fazemos isto, pela alegria. O Benfica foi um digno vencido. Resultado justíssimo. Sporting foi superior", acrescentou o presidente leonino, à SportTV.

O Sporting conquistou, pela quarta, vez a Taça da Liga em futebol, ao vencer com reviravolta o Benfica por 2-1, na final da 15.ª edição da prova, disputada em Leiria.

Os "encarnados" chegaram ao intervalo em vantagem, depois de um golo do brasileiro Everton, aos 23 minutos, mas os 'leões' deram a volta na segunda metade, com tentos de Gonçalo Inácio, aos 49, e do espanhol Sarabia, aos 78.

No ranking da prova, os "leões", que já tinham vencido em 2017/18, 2018/19, e 2020/21 e perdido as finais de 2007/08 e 2008/09, sempre nos penáltis, destacam-se no segundo lugar, com quatro cetros, agora a apenas três do Benfica, que lidera com sete.