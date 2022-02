Fundação Sporting vai recolher alimentos para enviar para a Ucrânia

André Bucho Hoje às 22:42 Facebook

A angariação de alimentos decorre a 5 de março, quando os leões recebem o Arouca para o campeonato, no Estádio de Alvalade, num dia marcado também pelas eleições do clube.

Em comunicado, o Sporting informa que "a partir as 9 horas, vai haver um ponto de recolha permanente no Multidesportivo" e que, mais tarde, a partir das 18h30, duas horas antes da partida com o Arouca, abrirá "mais um ponto de recolha, desta feita junto à Clínica CUF Alvalade."

Os leões irão enviar os produtos recolhidos para auxiliar o povo ucraniano no contexto da guerra com a Rússia, pedindo alimentos não perecíveis como "conservas, ​​​​​​​massa, arroz, azeite, óleo vegetal, farinha, sal, açúcar, barras energéticas, bolachas ou frutos secos".