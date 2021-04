Arnaldo Cafôfo Ontem às 23:50 Facebook

Equipa de Paulo Sérgio aplica "chapa 5", sobe ao 11.º lugar e agudiza crise dos madeirenses.

O Nacional foi goleado (1-5), em casa, pelo Portimonense, num desafio em que os madeirenses pouco fizeram para evitar tamanha derrota. Um resultado desastroso a marcar a estreia de Manuel Machado à frente dos insulares.

O Portimonense entrou na Choupana com a lição bem estudada e trocou as voltas às ideias do novo técnico do Nacional. Já depois de alguns avisos, Beto abriu o marcador aos 33 minutos. As coisas ficaram ainda piores para o Nacional quando, já perto do intervalo, Luquinhas ampliou a vantagem algarvia.

Manuel Machado mexeu na equipa para a segunda parte, mas foram os forasteiros que, aos 54 minutos, festejaram o bis de Beto. O Nacional tentou reagir, é verdade, mas o Portimonense voltou a marcar, desta vez por FaliCandé, na transformação de um livre direto.

A goleada estava desenhada, de pouco valendo o facto de o recém-entrado Rochez ainda ter reduzido a desvantagem. Já no segundo minuto de compensação, Fabrício garantiu a "mão cheia" e selou uma vitória muito importante na luta pela permanência.