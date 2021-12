Futebol em vias de parar na primeira semana de 2022

Arnaldo Martins e Nuno A. Amaral Hoje às 16:26 Facebook

Clubes reuniram com a Liga e admitem ir de encontro às medidas restritivas do Governo, na semana de 2 a 9 de janeiro

A reunião realizada esta quarta-feira na Liga, em que foi decidido o reforço dos protocolos relacionados com a covid-19, também serviu para os clubes discutirem a possibilidade de parar as competições profissionais na primeira semana de janeiro.

Ao que o JN apurou, o cenário está em cima da mesa e vai de encontro às medidas de contenção de contactos sociais entre os dias 2 e 9, decretadas pelo Governo, para prevenir um eventual aumento exponencial de casos de covid na semana que se segue às festividades de Natal e Ano Novo. Entre essas medidas, está o adiamento do início do segundo período letivo, que inicialmente começaria no dia 3 e agora ficou agendado para dia 10 de janeiro.

A confirmar-se, a paragem no futebol profissional adiaria a 17.ª jornada da Liga e da Liga 2, última da primeira volta das duas competições, que, para já, continua marcada para o fim de semana de 8 e 9 de janeiro.

No escalão principal, essa ronda inclui os jogos Estoril-F. C. Porto, Santa Clara-Sporting, Benfica-Paços de Ferreira, Braga-Famalicão, B SAD-Arouca, Gil Vicente-Vitória de Guimarães, Boavista-Tondela, Portimonense-Marítimo e Vizela-Moreirense.

Em risco ficaria a realização do jogo Tondela-Moreirense, da 13.ª jornada, que devia realizar-se este sábado, mas que já foi adiado pela Liga para 3 de janeiro, devido ao surto de infeções que levou ao isolamento do plantel tondelense.