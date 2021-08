Futuro de Ronaldo em jogo e William Carvalho de saída para Inglaterra

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:29 Facebook

Na reta final do mercado de transferências, o futuro de Cristiano Ronaldo continua em aberto. Em Espanha, noticiam que William Carvalho está de saída do Bétis.

Cristiano Ronaldo: Ao que tudo indica o português tem intenções de sair da Juventus neste mercado de transferências. A "Sky Sports Italia" informou esta manhã que o Manchester City está interessado na contratação de Ronaldo, mas não pretende pagar nenhum valor de transferência, tendo em conta o elevado salário que aufere. A Juventus quer encaixar cerca de 25 milhões de euros com a saída de CR7, o que pode tornar o negócio mais difícil. Atualmente, Ronaldo recebe cerca de 31 milhões de euros por época na Juve, mas o City apenas está disposto a oferecer 15 milhões, segundo a mesma publicação.

Fabrizio Romano, jornalista na "Sky Sports Italia", informou que Ronaldo não foi titular frente à Udinese porque pretende ver outras opções fora da Juventus. Acrescentou que Jorge Mendes esteve em reunião com o clube italiano esta manhã e descreve a situação como "tensa" devido à intransigência da Juve em não deixar sair Ronaldo a custo zero.

William Carvalho: ​​​​​​​O médio português pode estar de saída do Bétis. A Sky Sports informa que o Norwich, da Premier League, está interessado em contratar William para reforçar o meio campo. O negócio é difícil devido ao valor que o Bétis pede pelo jogador, que o clube inglês considera elevado.

Inter de Milão: ​​​​​​​Joaquín Correa é oficialmente jogador do Inter. A Lazio anunciou esta manhã a venda do jogador argentino em comunicado à bolsa de valores italiana. Correa chega emprestado por uma época mas fica com opção de compra obrigatória de 30 milhões de euros, mais bónus.

Bétis: Willian José é o mais recente reforço do Bétis para a presente temporada. O avançado foi emprestado pela Real Sociedad, mas o Bétis fica com uma opção de compra obrigatória no valor de oito milhões de euros.

Belenenses SAD: O clube lisboeta anunciou esta quinta-feira a contratação de Rafael Camacho. O jogador foi emprestado pelo Sporting por uma temporada.