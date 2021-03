Gabigol do Flamengo apanhado pela polícia em casino ilegal com mais de 200 pessoas

R.N.C. Hoje às 16:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador brasileiro Gabriel Barbosa, mais conhecido por "Gabigol", foi apanhado pela polícia num casino clandestino na madrugada deste domingo. O evento na zona sul de São Paulo reunia mais de 200 pessoas.

O casino ilegal foi fechado pela Polícia Civil, que encaminhou os participantes do evento para a Delegacia de Crime contra a Saúde Pública, no centro de São Paulo. A notícia está a ser amplamente divulgada nas redes sociais, uma vez que na festa estavam nomes bem conhecidos como o jogador do Flamengo Gabigol e o cantor de funk MC Gui.

Todos os participantes saíram em liberdade, assinaram um termo de responsabilidade e comprometeram-se a prestar brevemente esclarecimentos às autoridades.

Gabigol é aguardado no treino do Flamengo desta segunda-feira. Um castigo por expulsão tirou-o este domingo da lista de convocados do clássico frente ao Fluminense. O emblema rubro-negro ainda não comentou o caso.

De acordo com a imprensa brasileira, que cita a polícia, o jogador estava escondido debaixo de uma mesa do casino. "Ao chegarmos ao local, para nossa surpresa, não se tratava de uma festa clandestina, e sim de um casino clandestino. Na verdade bastante grande. Com diversas pessoas aglomeradas, expondo-se ao contágio", disse Eduardo Brotero, comissário da polícia.

PUB

As autoridades brasileiras recusaram-se a comentar diretamente o nome de Gabigol entre as pessoas identificadas no evento. "Eu não decido quem vai ser alvo da nossa repreensão. Para mim, são todos iguais ali e devem ser responsabilizados pelas suas condutas", conclui Brotero.

O Brasil é considerado um dos focos da pandemia da covid-19: nas últimas 24 horas, voltou a ultrapassar os 60 mil casos diários de SARS-CoV-2.