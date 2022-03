Gareth Bale: "Todos sabemos quem é o verdadeiro parasita"

O astro galês continua em guerra aberta com a imprensa espanhola e voltou a deixar um recado desagradável para quem o avançado considera ser "o verdadeiro parasita".

Já no jogo de ontem, que opôs o País de Gales à Áustria (vitória por 2-1), Bale marcou os dois golos da equipa e, num deles, festejou em direção à câmara com um percetível "chupem isto". Este recado foi entendido como dirigido à imprensa espanhola, nomeadamente a um jornalista que, num artigo de opinião, chamou ao avançado o "parasita do Real Madrid".

Estas palavras não caíram nada bem a Bale e, no final da partida, o jogador de 32 anos completou o raciocínio iniciado no festejo. "Algumas pessoas deviam ter vergonha na cara e evitar publicar manchetes absolutamente repugnantes e humilhantes. Tenho lido coisas sobre mim que são, no mínimo, nojentas", afirmou.

Esta sexta-feira o jogador voltou ao assunto através de uma longa mensagem publicada nas redes sociais. "Felizmente tornei-me imune a estas situações durante a minha vida, mas isso não quer dizer que artigos como este [do jornal Marca] não causem dano pessoal e profissional aos alvos destas histórias maliciosas.A pressão diária nos atletas é muita e é evidente que a atenção mediática negativa pode levar facilmente ao abismo um atleta que já está em stress", escreveu o jogador.

No final da mensagem Bale concluiu com a seguinte frase. "Todos sabemos quem é o verdadeiro parasita", rematou o galês.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gareth Bale (@garethbale11)